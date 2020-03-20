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Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

20.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:10
Gaziantep , Adıyaman , Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
Kahramanmaraş
Göksun Belediyesi de ilçe genelinde yaptığı çalışma ile halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.
Koronavirüse karşı önlemler kapsamında belediye ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı, dolmuş durağı, bankamatik, otobüs terminali ve otobüs ile minibüslerde temizlik çalışması yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Kahramanmaraş, Koronavirüs, Gaziantep, Adıyaman, Güncel

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