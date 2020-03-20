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Koronavirüs tedbirleri

Adana Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların hijyen açısından sorun yaşamaması amacıyla borcu olan abonelere su kesintisi uygulanmayacağı bildirildi.

20.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:19
Adana Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların hijyen açısından sorun yaşamaması amacıyla borcu olan abonelere su kesintisi uygulanmayacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs tehdidi oluşmaya başladığı ilk andan itibaren kentte çeşitli önlemler alındığı belirtildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde, "Koronavirüs Kriz Masası"nın oluşturulduğu anlatılan açıklamada, 4 merkez ilçe belediyesiyle de toplantılar yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, kent genelinde başlatılan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, okullar, şehirler arası yolcu terminali, gar, havalimanı, metro, müzeler, ibadethaneler, çocuk parkları, parklar, belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinde temizlik gerçekleştirildiği bildirildi.
Su kesintisi yapılmayacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Konorovirüs sorunu nedeniyle, hijyen tedbirleri kapsamında konut bazında ASKİ aboneliklerinde ödenmeyen faturalar nedeniyle bir süre su kesintisi yapılmayacak." ifadesini kullandı.
Karalar, koronavirüsün kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.
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Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Koronavirüs, Adana, Güncel

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