Koronavirüs tedbirleri
Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
20.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:03
Malatya , Şanlıurfa ve Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.
Malatya'da belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Ekipler, beton zemine montajlı bankları söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bankların söküldüğü alanlarda incelemede bulundu.
Malatya'da belediye ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki bankları kaldırarak, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Ekipler, beton zemine montajlı bankları söktükten sonra kamyonetle belediye şantiye alanına götürdü.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bankların söküldüğü alanlarda incelemede bulundu.
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Kaynak: AA