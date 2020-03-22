Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri - Haberler

Koronavirüs tedbirleri

Bingöl Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.

22.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:34
Bingöl Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Genç Caddesi ile PTT kavşağında yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde izleyen Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan görevlilere teşekkür etti.
Arıkan, cadde ve sokak ile parkları su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla koronavirüse karşı temizlediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"İlgili bakanlıklarımızın aldığı tedbirler kapsamında çalışmalar yapılmakta. Biz de Bingöl Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Toplu taşıma araçları, durakları, kamusal alanlar ile yol, kaldırım ve parkları temizliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 14 kurala herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Ülke olarak inşallah en kısa sürede atlatacağız. Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Bingöl Belediyesi, Bingöl, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Umreden dönenlerin karantinada 8'inci günü - Haber Kırıkkale'de 65 yaş üstü insanların ihtiyaçları için 40 ekip görevde - Haber Ukrayna'dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı - Haber YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara "lütfen evde kalın" çağrısı - Haber Denizli'de 65 yaş ve üstünün pazar alışverişini ekipler yaptı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading