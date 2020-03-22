Koronavirüs tedbirleri
Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
22.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:50
Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Gaziantep Kalesi, Gaziantep, Güncel