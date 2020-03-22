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Koronavirüs tedbirleri

Erzurum'da araç ve yaya trafiğinin az olduğu Cumhuriyet Caddesi Yakutiye Kent meydanı Boş banklar Yakutiye Kent Meydanı'na gelen 8 yaşındaki Abdulkerim ile abisi 12 yaşındaki Ömer Tunçsoy Ömer Tunçsoy'un açıklaması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzurum'da askeri birlikler...

22.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:04

Erzurum'da araç ve yaya trafiğinin az olduğu Cumhuriyet Caddesi

Yakutiye Kent meydanı

Boş banklar

Yakutiye Kent Meydanı'na gelen 8 yaşındaki Abdulkerim ile abisi 12 yaşındaki Ömer Tunçsoy

Ömer Tunçsoy'un açıklaması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzurum'da askeri birlikler ve umuma açık yerler, Ardahan 'da ise fırınlarda dezenfekte çalışması yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Erzurum Havalimanı, askeri noktalar, sosyal yaşam alanları, okullar, camiler ve gar binasının yanı sıra iş yerlerinde hijyen çalışması yaptı.

Şehir içinde ulaşımı sağlayan 220 otobüsü dezenfekte eden ekipler, bu araçlarda temizlik çalışması da yaptı. Vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda da 30 personelle aralıksız dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulaması kapsamında, kent merkezindeki caddeler boşaldı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yürüttükleri çalışmalarla, dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşları bilgilendirdi. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ile ana arterlerinde insan ve trafik yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Maske ve eldiven takarak Yakutiye Kent Meydanı'na gelen 8 yaşındaki Abdulkerim ile abisi 12 yaşındaki Ömer Tunçsoy, evde sıkıldıkları için dışarı çıktıklarını söyledi.

Ömer Tunçsoy, tüm tedbirleri alarak dışarı çıktıklarını belirterek, "Yaşlıların dışarı çıkması sınırlandırıldı. Kardeşimle temiz hava almak istedik. Maske ve eldivenlerimizi taktık." dedi.

Ardahan'da fırınlar dezenfekte edildi

Ardahan'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki fırınlar dezenfekte edildi.

Belediye ekiplerince, resmi kurumların yanı sıra, fırın ve diğer iş yerlerinde de dezenfekte çalışması yürütüldü.

Fırıncı Turgay Avşar, vatandaşların yoğunlukla geldiği fırınların dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün biz de bu işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşımızı bu virüsten korumaktır. Herkes üzerine düşeni yaparsa mücadelemiz daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye, Ardahan, Güncel

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