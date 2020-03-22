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Koronavirüs tedbirleri

Manisa'nın Demirci ilçesinde cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edilmesi drone ile görüntülendi.

22.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:46
Manisa 'nın Demirci ilçesinde cadde ve sokakların yıkanarak dezenfekte edilmesi drone ile görüntülendi.
Koronavirüse karşı tüm Türkiye'de önlemler alınırken, Demirci ilçesinde de sokak ve caddeler dezenfekte edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Demirci ekipleri, itfaiye ekipleri ve Demirci Belediyesi temizlik işlerinden oluşan 4 su tankeri, 3 dezenfekte aracı ve 20 personel ile mahalleler ve otobüs yolu güzergahlarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da Çereşe Meydanı'na gelerek vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.
Selçuk, devletin aldığı her kararı harfiyen uyguladıklarını belirterek, "Bu kapsamda hem belediye ekipleri, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri günün her saatinde bir bölgede dezenfekte yapıyor. Bugün de şehrimizin cadde, sokak ve meydanlarında büyükşehir belediyesi ekipleri ile birlikte dezenfekte çalışmasını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Öte yandan, dezenfekte çalışmaları drone ile görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Demirci, Manisa, Güncel

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