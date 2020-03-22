Koronavirüs tedbirleri

-Gıda Bankası çalışanlarının hane ziyaretleri-Gıda Bankası Çalışanı Burcu Gülocak'ın konuşması - KilisKilis'te Valilik ve belediye iş birliğiyle alınan tedbir kararları doğrultusunda Belediye Gıda Bankası aracılığıyla kentteki tüm haneler tek tek ziyaret ediliyor.Ziyaretlerde konutlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtılırken özellikle 65 yaş üstü bireylerin evde kalmalarının gerekliliği anlatılıyor.Gıda Bankası çalışanı Burcu Gülocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hanelerin teker teker ziyaret edildiğini belirtti.Ziyaretlerde temizlik noktasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme çalışması yaptıklarını aktaran Gülocak, "65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ilan edildi biz de 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evlerine gıda maddeleri götürüyoruz ve yine ihtiyaçları olması halinde bize ulaşmalarını istiyoruz." diye konuştu.65 yaş üstü vatandaşlardan Ali Dağlı da devletin almış olduğu kararı desteklediğini ifade ederek verilen karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Öte yandan, polis ekipleri de yaptıkları anonslarla 65 yaş üstündeki vatandaşların evde kalmaları ve insanların toplu halde bulunmamaları yönünde uyarı anonsları yapıyor.

Kaynak: AA

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