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Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.

23.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:26
Gaziantep , Kahramanmaraş , Şanlıurfa , Adıyaman ve Kilis 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.
Kilis'te de belediye ekiplerince ticari taksiler, toplu ulaşım araçları, otobüs durakları ve meydanlar gibi yoğun olarak kullanılan alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülürken halk sağlığını korumak adına alınan tedbirler de genişletildi.
Ekipler, tedbir çalışmaları kapsamında Adnan Menderes ve Cumhuriyet meydanlarındaki bankları sökerek, Fen İşleri Müdürlüğü garajına taşıdı.
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan tüm dünyada ve Türkiye'de giderek etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı alınan kararların uygulanmasına destek olmalarını istedi.
Virüse karşı ekiplerin sahada vermiş olduğu mücadeleye hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bulut, bu kapsamda belirli aralıklarla gümrük kapıları başta olmak üzere sokak ve caddeler dahil halkın yoğun olduğu tüm alanların dezenfekte edildiğini söyledi.
Bulut, koronavirüs tehdidine karşı canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının ise kimliklerini göstermek kaydıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini sözlerine ekledi.
Bu arada 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmaları yasaklanan kişilere yönelik uygulamaların arttığı kentte, polis ekipleri de zorunlu haller dışında vatandaşların evde kalması yönünde bilgilendirmeler yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Güncel

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