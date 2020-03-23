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Koronavirüs tedbirleri

Malatya Valisi Aydın Baruş da 112, 155 ve 156 komuta kontrol merkezlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden ihbarlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:29

Malatya Valisi Aydın Baruş da 112, 155 ve 156 komuta kontrol merkezlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden ihbarlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baruş, ihtiyaç olması halinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanacağını belirtti.

Jandarma ekipleri de Akçadağ ve Kuluncak ilçelerinde 65 yaş üstü vatandaşlara talepleri doğrultusunda gıda ve temizlik ürünleri ulaştırdı.

Doğanşehir ilçesinde de polis ekipleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evde kalmaları konusunda anonslarla uyarılar yaptı.

Doğanşehir Belediyesi çalışanları da ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal." yazarak çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak ilçe halkına ulaşmaya çalıştı.

Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Malatya Valisi, Doğanşehir, Aydın, Güncel

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