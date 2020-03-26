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Koronavirüs tedbirleri

Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleri Kırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımı Zabıtanın bakkala broşür vermesi Yaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesi Ana caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtması Bakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın...

26.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:25
Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleri
Kırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımı
Zabıtanın bakkala broşür vermesi
Yaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesi
Ana caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtması
Bakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın konuşması
Esnaf ve vatandaşa broşür verip bilgilendirme yapılması
Sokaktaki mahalle sakinine broşür verip bilgilendirme yapılması
Midyat'ta koronavirüs tedbirleri
MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi Zabıta ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Acırlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Şenköy ve Yolbaşı kırsal mahallelerine giden kırsal ekipler Türkçe, Arapça ve Kürtçe bilgilendirmede bulundu.
Mahalle sakinlerine kalabalık ortamlardan uzak kalmaları ve evden çıkmamaları konusunda ikaz eden zabıta daha sonra broşür dağıttı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri

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