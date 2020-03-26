Koronavirüs tedbirleri

Maske takan zabıta ekiplerinin ellerinde broşürlerle görüntüleriKırsal mahallelerde vatandaşa broşür dağıtımıZabıtanın bakkala broşür vermesiYaşlı adamı Arapça konuşarak ikna etmesiAna caddede toplanan vatandaşları uyarması ve broşür dağıtmasıBakkalda bekleyen müşterinin ve zabıtanın konuşmasıEsnaf ve vatandaşa broşür verip bilgilendirme yapılmasıSokaktaki mahalle sakinine broşür verip bilgilendirme yapılmasıMidyat'ta koronavirüs tedbirleriMARDİN (AA) – Midyat Belediyesi Zabıta ekipleri, kırsal mahallelerdeki vatandaşları yeni tip korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Acırlı, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Şenköy ve Yolbaşı kırsal mahallelerine giden kırsal ekipler Türkçe, Arapça ve Kürtçe bilgilendirmede bulundu.Mahalle sakinlerine kalabalık ortamlardan uzak kalmaları ve evden çıkmamaları konusunda ikaz eden zabıta daha sonra broşür dağıttı.

Kaynak: AA