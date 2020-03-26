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Koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler sürüyor.

26.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:10
Gaziantep 'in İslahiye ve Araban ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler sürüyor.
İslahiye ilçesinde, eczane çalışanlarının ve diğer hastalarla aralarına bir metre mesafe koyabilmeleri için tezgahlarının önüne kırmızı şerit çekildi.
Bu kapsamda ilçedeki bazı eczaneler sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarıcı levhalar koyarak çektikleri şeritlerle mesafe alanını düzenlediler.
Eczaneye müşteri olarak gelen Mesut Barak, tedbir almanın önemli olduğunu ve uygulamayı desteklediklerini dile getirerek, "Halkımızın sağlığı için güzel bir davranış, hem eczane çalışanları hem de vatandaşlar için mesafenin korunması gerekir." diye konuştu.
Eczane çalışanı Hatice Bulut ise alınan tedbirler doğrultusunda hem eczane çalışanlarının hem de vatandaşların korunduğunu kaydetti.
- Araban'da caddeler dezenfekte edildi
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında ekiplerin dezenfeksiyon aracıyla ilçenin yoğun kullanılan caddelerinde temizlik ve dezenfektan çalışmalarına başlattıklarını kaydetti.
Bu kapsamda ilçedeki caddelerin dezenfektanlı suyla yıkandığını aktaran Doğru, salgınının ilçeye girmesini engellemek ve ilçe sakinlerinin sağlığını korumak için hiç bir fedakarlıktan çekinmeden çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
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Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Araban, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri

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