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Koronavirüs tedbirleri

Hazırlanan yemeklerin AŞ evinde paketlenmesi Yemeklerin görevliler tarafından dağıtımının yapılması Vatandaşların görevlilere teşekkür etmesi - MalatyaMalatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

26.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:14
Hazırlanan yemeklerin AŞ evinde paketlenmesi
Yemeklerin görevliler tarafından dağıtımının yapılması
Vatandaşların görevlilere teşekkür etmesi - Malatya
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.
Toplantıda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi.
Battalgazi Belediyesince de her gün ilçenin belirli bölgelerinde kurulan pazar yerleri dezenfekte ediliyor. Pazarcı esnaflarına hijyeni sağlamak adına eldiven de dağıtan ekipler, esnafın dikkat etmesi gerektiği hususları anlatıyor.
Darende ilçesinde ise Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca, evden çıkmayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başlandı. Vakıf, günde 2 öğün ve 4 çeşit olarak hazırladığı sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
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Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Aydın, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri

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