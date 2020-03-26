Koronavirüs tedbirleri
Ekmeklerin poşetlenmesinden görüntü Fırın sahibi Ahmet Şahin röportajı KARABÜK - Safranbolu ilçesindeki bir fırında el değmeden üretilen ekmekleri otomatik poşetleyen sistem geliştirildi.
26.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:17
Ekmeklerin poşetlenmesinden görüntüFırın sahibi Ahmet Şahin röportajı KARABÜK - Safranbolu ilçesindeki bir fırında el değmeden üretilen ekmekleri otomatik poşetleyen sistem geliştirildi.
Fırın sahibi Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayı koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.
Fırın sahibi Ahmet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayı koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ahmet Şahin, Safranbolu, Güncel