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Koronavirüs tedbirleri

Adıyaman ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

26.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:22
Adıyaman ve Şanlıurfa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Organize Sanayi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Kasaplar Odası ve bazı iş adamlarının destekleriyle, koronavirüsten dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtılması için çalışma başlatıldı.
Adıyaman Belediyesinin şehir genelindeki dezenfekte çalışmaları da devam etti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da PTT merkez Şubesine giden Vali Abdullah Erin, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşların maaşlarının evlerinde verileceğini bildirdi.
Erin, vatandaşların evlerinden çıkmamasının alınabilecek en iyi tedbir olduğunu kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri

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