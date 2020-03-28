Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedbirleri

Otogardan görüntü Bekleyen yolcular Gişelerden görüntü Koronavirüs tedbirleri SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi.

28.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:10
Otogardan görüntü
Bekleyen yolcular
Gişelerden görüntü
Koronavirüs tedbirleri
SİVAS - Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi.
Otogarda bazı yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.
Burada alınan kararlar doğrultusunda Paşa Fabrikası Piknik ve Mesire Alanı da vatandaşların piknik yapılmasına kapatıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: İmamın 65 yaş üstü dedeye 'kuş yemi' yardımı ağlattı - Haber 14:30: Gaziantep'teki terziden sağlık çalışanlarına indirim - Haber 14:29: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:28: Kayseri'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı tedbirleri - Haber 14:28: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler