Koronavirüs tedbirleri
Otogardan görüntü Bekleyen yolcular Gişelerden görüntü Koronavirüs tedbirleri SİVAS - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi.
28.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:10
Otogardan görüntüBekleyen yolcularGişelerden görüntü Koronavirüs tedbirleri SİVAS - Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs seferleri iptal edildi.
Otogarda bazı yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.
Burada alınan kararlar doğrultusunda Paşa Fabrikası Piknik ve Mesire Alanı da vatandaşların piknik yapılmasına kapatıldı.
Otogarda bazı yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.
Burada alınan kararlar doğrultusunda Paşa Fabrikası Piknik ve Mesire Alanı da vatandaşların piknik yapılmasına kapatıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Koronavirüs, Sivas, Güncel