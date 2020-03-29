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Koronavirüs tedbirleri

Trafik polislerinin kent çıkışında araçları durdurması Ekiplerin sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçmesi Polislerin çocukların ateşlerini ölçmesi Uygulama noktasında nöbet tutan görevliler - Kilis Suriye sınırındaki Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş...

29.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:09
Trafik polislerinin kent çıkışında araçları durdurması
Ekiplerin sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçmesi
Polislerin çocukların ateşlerini ölçmesi
Uygulama noktasında nöbet tutan görevliler - Kilis
Suriye sınırındaki Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.
Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Kilis Valiliği, uygulamalar sırasında rahatsızlığı tespit edilen kişinin, 14 gün süreyle karantinaya alınacağını bildirdi.
Öte yandan Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de koronavirüsle mücadele kapsamında, şehrin ana caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nı sabunlu su ile yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı.
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Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Kilis, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri

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