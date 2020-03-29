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Koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş Gaziantep yolu Uygulama noktasında araçların durdurulması Polis tarafından yolcuların ateşinin ölçülmesi Polislerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ile yolculara uyarılarda bulunması Otobüs içinde polislerin bilgilendirmlerde bulunmasıu Kahramanmaraş...

29.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:15
Kahramanmaraş Gaziantep yolu
Uygulama noktasında araçların durdurulması
Polis tarafından yolcuların ateşinin ölçülmesi
Polislerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ile yolculara uyarılarda bulunması
Otobüs içinde polislerin bilgilendirmlerde bulunmasıu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yolcuların sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için uygulama yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Kent girişinde polis ekipleri, şehirler arası otobüsleri durdurarak seyahat izin belgesi denetimi yaptı.
Polis tarafından araç sürücülerinin ve vatandaşların ateşi ölçülürken, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.
Salgından dolayı sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını örnek göstererek anlatan ekipler, "Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kendi izolasyonumuzu kendimiz oluşturalım. Mümkün oldukça seyahat etmeyerek evlerimizde kalalım." ifadelerini kullandı. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Polis, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri

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