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Koronavirüs tedbirleri

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyü kar yağışının ardından beyaza büründü.

29.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:25
Sivas 'ın Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyü kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçe merkezinde karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteren yağış, 1490 rakımlı Karaşar köyünde kara dönüştü.
Kar yağışı sonrası köy beyaza büründü, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Muhtar Hasan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskiden büyüklerimiz 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' derlerdi. Köyümüze uzun zamandır mart ayında kar yağmıyordu. Kar bizler için de sürpriz oldu." dedi. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Karaşar, Sivas, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri

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