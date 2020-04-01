Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedbirleri

Van ve Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçları gideriliyor hem de uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

01.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:06
Van ve Bitlis 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hem yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçları gideriliyor hem de uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte polis ve jandarma uygulama noktalarında sürücü ve yolcular sağlık taramalarından geçiriliyor.
Sağlık Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde emniyet müdürlüğü ve jandarma personelinin yardımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşini ölçüyor.
Vücut ısısı 38 derecenin üzerindeki yolcuların iletişim bilgilerini alarak hastanelere yönlendiren sağlık ekipleri, virüs salgını dolayısıyla evde kalmaları yönünde de uyarıda bulunuyor.
Virüs salgınından korunmak için yapılması gerekenler hakkında sürücü ve yolcuları bilgilendiren ekipler, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.
Van
Van'ın Erciş ilçesinde de Kovid-19 salgını nedeniyle ikametlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan bireylerin ihtiyaçları karşılanıyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçenin Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkması kısıtlanan 70 yaşındaki Zinnet Çiftçi'nin gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacını giderdi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sokağa çıkmaları kısıtlanan ilçe sakinlerinin talep ettiği ürünlerin Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılandığını belirtti.
Mehmetbeyoğlu, "Bu zor günlerde tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın evden mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını ve virüsten korunmalarını istiyoruz. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı süreci başarılı şekilde atlatacağız." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Polis, Van, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi Haberler
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:56: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. - Haber 20:54: İçişleri Bakanı Soylu: "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. - Haber 20:52: Edirne'de, mobilya mağazasında korkutan yangın - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:52: Bakan Koca: "DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi... - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber