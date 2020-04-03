Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedbirleri

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu hafta da camilerde cuma namazı kılınmadı.

03.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:23
Çorum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu hafta da camilerde cuma namazı kılınmadı.
Diyanet İşleri Başkanlığının salgın önlemleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda 3'üncü kez camilerde cuma namazı kılınmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı için kentteki cami çevrelerinde nöbet tutarken, bu hafta cuma namazı için Ulu Cami'ye hiçbir vatandaşın gelmediği gözlendi.
Çorum Belediyesi de salgınla mücadele kapsamında Nisan ayı ödemelerini tamamladı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada Nisan ayı boyunca yapmaları gereken 5.5 milyon liralık ödemeyi, esnafın mağdur olmaması için 1 Nisan'da ödediklerini belirtti.
Sıkıntılı süreçte esnafın yanında olduklarını bildiren Aşgın, "Piyasayı rahatlatmak için tüm ödemelerimizi yaptık. Aylar öncesinden hazırladığımız ödeme planımızı aynen uyguluyoruz. Piyasa ödemelerimizi, ekonomik açıdan herhangi bir aksaklık olmaksızın gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan PTT Genel Müdürlüğü kararıyla Çorum'daki PTT şubeleri geçici olarak kapatıldı.
Hürriyet Meydanındaki PTT şubesinin kapısına "Yardım parası yatırılan müşterilerimizden kartı olanlar ATM'lerden işlem yapabilir. Kartı olmayanların parası cuma, cumartesi ve pazar günü evde teslim edileceğinden merkezimiz kapalıdır. Yardım alan müşterilerimizden evden çıkmamaları rica olur." notu asıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Çorum, PTT, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:20: Merzifon'da nakdi yardımlar evlere ulaştırılıyor - Haber 17:20: Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında - Haber 17:20: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından... - Haber 17:20: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemiz salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyor." - Haber 17:20: Mardin'de koronavirüs tedavisi gören 3 kadın taburcu edildi - Haber 17:04: Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber