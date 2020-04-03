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Koronavirüs tedbirleri

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

03.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:12
Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112, 155 ve 156 yardım hatlarını arayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaç, gıda alışverişi ve maaş çekme gibi temel ihtiyaçları, il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.
Sincik Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastalardan gelen çağrıları değerlendiriyor.
Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere götürerek teslim ediyor.
Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri, Sincik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların ikametlerine gıda kolisi yardımında bulundu.
Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar ise yetkililere teşekkür etti.
Belediye esnafın alacaklarını ödeyecek
Adıyaman Belediyesi, hizmet alımları kapsamında belediyeden alacaklı olan esnafın alacaklarını kısa süre içerisinde ödeme kararı aldı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talepleri doğrultusunda ülkemiz genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ve firmaların mağdur edilmemesi için belediyemize iş yapan esnaf ve firmaların alacakları ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, Sincik, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri
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