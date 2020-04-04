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Polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktasındaki denetimlerinin havadan görüntüsü Ekiplerin kontrol noktasındaki araçları durdurması Ekiplerin gerekli kontrol ve uyarılarda bulunması Belediye ekiplerinin ana cadde ve meydanları sabunlu suyla yıkaması KilisSuriye sınırındaki Kilis'te ise...

04.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:56
Polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktasındaki denetimlerinin havadan görüntüsü
Ekiplerin kontrol noktasındaki araçları durdurması
Ekiplerin gerekli kontrol ve uyarılarda bulunması
Belediye ekiplerinin ana cadde ve meydanları sabunlu suyla yıkaması
Kilis
Suriye sınırındaki Kilis'te ise kentin giriş ile çıkış noktalarında denetimler artırıldı.
Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Temassız kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıyor.
Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de şehrin ana cadde ve meydanlarını sabunlu suyla yıkadı. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Suriye, Kilis, Polis, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri
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