Vatandaşların pazar girişinde dezenfektan kullanması

Pazar esnafının sebze ve meyveleri seçip poşetlere koyması

Vatandaşların semt pazarlarına girişte ateşlerinin ölçülmesi

Polis ekiplerinin drone ile pazar alanında denetim yapması

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sürdürüyor. Belediye zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda maske takması zorunlu hale gelmesinin ardından çalışma başlattı.

Kaynak: AA