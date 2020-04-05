Koronavirüs tedbirleri
Kent merkezindeki meydanlardan ve parklardan görüntü Malatya'da koronavirüs tedbirleriMALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
05.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:07
MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.
Malatya kent merkezi "evde kal" çağrısına uyulmasının etkisiyle boş kaldı.
Vatandaşların daha önce yoğunluk oluşturduğu 15 Temmuz Millet Meydanı, Soykan Meydanı ve kent merkezindeki parklar sakin günlerinden birini yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde anons yaparak vatandaşların evlerinde kalması uyarısı yaptı.
Kaynak: AA