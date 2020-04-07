Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

07.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:14
Kahramanmaraş , Malatya , Şanlıurfa , Gaziantep, Kilis ve Adıyaman 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisince alınan kararlar doğrultusunda, kent merkezinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı.
Ekipler kimlik kontrolünde 19 yaşında olduğu belirlenen S.Y'ye 392 lira para cezası kesti. S.Y. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Canım sıkıldı çıktım. Beni çekmeyin, babam ceza yediğimi görmesin." ifadesini kullandı. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: Bulanık Belediyesi, sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılıyor - Haber 14:48: Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haber 14:48: İzmir'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:48: Koronavirüs tedavisi biten 42. hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:48: Bulgaristan'da Türk asıllı vatandaş, emekli maaşını sağlık çalışanlarına bağışladı - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler