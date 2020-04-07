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Koronavirüs tedbirleri

Kent merkezindeki sakinlik Mezarlıktaki sakinlik Polis ekiplerinin vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıları Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik şeridi ile mezarlıklara ziyaretçi kabul etmemesi ADIYAMAN - Yurt genelinde yeni tip koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

07.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:21
Koronavirüs tedbirleri
Kent merkezindeki sakinlik
Mezarlıktaki sakinlik
Polis ekiplerinin vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıları
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik şeridi ile mezarlıklara ziyaretçi kabul etmemesi ADIYAMAN - Yurt genelinde yeni tip koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.
Adıyaman
Adıyaman Belediyesi kent genelindeki anonslarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlıkların bugün ziyaretçiye kapatıldığını duyurdu.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri de mezarlık önünü güvenlik şeridiyle kapatarak ziyaretçilere izin vermedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel
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