Koronavirüs tedbirleri
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.
08.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:39
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen 33 yaşındaki D.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılınca hastaneden kaçtı. D.A, bir süre sonra ise yeniden geldiği hastanede tedavi altına alındı.
Test sonuçları belli olana kadar hastanede karantina altında tutulacak olan D.A'nın tedavilerine başlandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Kilis, Güncel