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Koronavirüs tedbirleri

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent sakinlerine ücretsiz maske dağıttı.

09.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:42
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent sakinlerine ücretsiz maske dağıttı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı önlemlerin alındığı Hakkari ve ilçelerinde, dezenfektasyon, sosyal yardım ve maske dağıtım çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari Belediyesi önünde kurulan standa gelen Akbıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sosyal mesafe kuralı gözetilerek oluşturulan alanda kent sakinlerine maske dağıtan Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak şimdilik 10 bin maske dağıtacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve ilgili bakanlıkların işbirliğiyle tüm illerde maske dağıtılacağını anımsatan Akbıyık, şöyle konuştu:
"Hakkari'de de gerekli olan maske sayıları belirtildi. Kurum ve kuruluşlar olarak emniyetimiz, jandarmamız hepsi hazır. Hakkari'de koronavirüsle ilgili her türlü tedbire vatandaşlarımız da kurum ve kuruluşlarımız da en üst düzeyde riayet ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyacı olanlara her türlü desteği veriyor. Bu yardımlar devam edecek. İnşallah en az zayiatla bu koronavirüs belasını atlatacağız."
Vatandaşlardan Fadıl Seven de maske bulmakta güçlük çektiklerini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Bugün maskelerimizi aldık. Eve götürüp çocuklarımıza da vereceğiz." dedi.
Şemdinli ilçesinde de "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında sosyal yardımların hak sahiplerine ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.
Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan, polis ve jandarmanın da yer aldığı 18 gruptan oluşan 80 kişi, ilçe merkezi ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, nakdi yardımları teslim ediyor.
Ekipler, her türlü desteği sağladıkları vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da okuyor.
Hak sahiplerinden Avni Fırat, yetkililere teşekkür ederek, "Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerimizden razı olsun. Türkiyemiz var olsun. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Hakkari, Güncel
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