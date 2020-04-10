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Koronavirüs tedbirleri

Gıda kolilerinin hazırlandığı depo Kolilerin hazırlanması Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün depoya girişi ve yetkililerden bilgi alması Başkan Güngör'ün kolileri incelemesi ve gerekli talimatları vermesi Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş...

10.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:12
Gıda kolilerinin hazırlandığı depo
Kolilerin hazırlanması
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün depoya girişi ve yetkililerden bilgi alması
Başkan Güngör'ün kolileri incelemesi ve gerekli talimatları vermesi
Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile röportaj KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi berberler ve otobüs muavinlerinin de arasında olduğu toplam 10 bin kişi için kuru gıda kolisi dağıtımına başladı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de berberler ve otobüs muavinlerinin de arasında olduğu toplam 10 bin kişi için kuru gıda kolisi dağıtımına başladı.
Merkez Dulkadiroğlu Belediyesi ise evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarının kaldığı otelde dezenfeksiyon çalışmasında bulundu.
Andırın ilçesinde yaşayan Mehmet (65) ve eşi Sultan Tekerek (66) de Vefa Destek Grubu tarafından evlerinde teslim edilen yaşlılık maaşlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Destek Kampanyası'na bağışladı.
Mehmet Tekerek'in Altınboğa Mahallesi'nde yaşayan ablası Döndü Gümüş ise kampanyaya emekli maaşının 1000 lirasıyla destek verdi.
Maaşının geri kalanıyla da geçimlerini sağlayacaklarını aktaran Gümüş, "Devletimize, milletimize feda olsun." dedi. Koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Güncel
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