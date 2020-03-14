Koronavirüs tedbirleri artırılıyor
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
14.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:21
Tunus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi. Belediye ekipleri, başkent Tunus'taki ez-Zeytune camisinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
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Kaynak: AA
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