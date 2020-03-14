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Koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

14.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:21
Tunus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi. Belediye ekipleri, başkent Tunus'taki ez-Zeytune camisinde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Kaynak: AA

Etiketler : Tunus, Güncel

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