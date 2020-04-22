Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Koronavirüs tedbirleri caretta carettalara yaradı

Koronavirüs tedbirleri caretta carettalara yaradıMUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, koronavirüs salgının önmenmesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balıkçılığın geçici süreyle yasaklanması üremek için dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na çiftleşmek için caretta carettaların yaşama şansını...

22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:22
Koronavirüs tedbirleri caretta carettalara yaradı
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, koronavirüs salgının önmenmesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balıkçılığın geçici süreyle yasaklanması üremek için dünyaca ünlü İztuzu Plajı'na çiftleşmek için caretta carettaların yaşama şansını artırdığı bildirildi.
Avrupa 'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla 'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'na, nesli tükenmekte olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için gelmeye başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleride caretta carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması sahilde çalışma yürütüyor. Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.
DEKAMER Saha Sorumlusu Şenol Menzek, deniz suyu sıcaklığın artmasıyla birlikte caretta carettaların geldiğini belirtip, "Süreçten sonra dişi caretta kumsala çıkarak ilk yumurtlamayı yapacak. Yumurtlamak için nem kaybı yaşamamak için geceleri dışarı çıkıyorlar. 2 aylık kuluçka döneminin ardından yavrular yumurtadan çıkıyor. Karantina sürecinde plajda kimsenin olmaması nedeniyle kaplumbağalar daha rahat kumsala çıkarak çiftleşme yapıyor. Balıkçılığın yasak olması nedeniyle kaplumbağaların yaralanma olaylarında azalma oldu" dedi.
DEKAMER'de görevli veteriner hekim Neslihan Filiz ise, 8 kaplumbağanın bakım ve tedavisinin tamamlanmasından sonra doğal ortamlarına geri bırakılacağını söyledi.
Caretta carettalar Muğla'nın Dalyan, Dalaman, Ekincik, Fethiye, Antalya'nın Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Mersin'in Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı, Davultepe, Adana'nın Akyatan, Yumurtalık ve Hatay'ın Samandağ'ındaki yumurtlama alanlarına gelerek yumurtalarını bırakıyor. Koronavirüs tedbirleri caretta carettalara yaradı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ortaca, Avrupa, Muğla, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
İmamoğlu’ndan ’Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi’ diyen Erdoğan’a yanıt geldi Haberler
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Babası vefat eden şef Danilo Zanna’nın paylaşımı yürekleri dağladı Haberler
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim Haberler
Petrol fiyatlarının eksi düzeyleri görmesi sonrası yakıta dev indirim
Kamu binasına Atatürk’ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri caretta carettalara yaradı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:35: ADANA Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı - Haber 14:35: Babası tarafından öldürülen küçük kız son yolculuğuna uğurlandı - Haber 14:35: BÜYÜKÇEKMECE'DE NİJERYALILARIN VİLLADAKİ PARTİSİNE BASKIN; 46 KİŞİYE CEZA - Haber 14:35: Müzik öğretmeninden, sağlık çalışanlarına özel şarkı - Haber 14:35: Sivas'ta, Et ve Süt Kurumu önünde Ramazan kuyruğu - Haber 14:00: Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü - Ekonomi 13:41: Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek - Ekonomi 13:35: Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı - Haberler 13:07: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu - Haber 12:35: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var - Haber 12:11: Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı - Spor