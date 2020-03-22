Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri - Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor - Haberler

Koronavirüs tedbirleri - Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

22.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:15
Gaziantep , Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Kahramanmaraş
Elbistan Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçedeki kaldırım, yol ve ara sokakları ilaçlı suyla yıkadı.
Çalışmalara Ahmet Karacabey Caddesi'nden başlayan ekipler, ilçe genelindeki cadde ve kaldırımları ilaçlı suyla yıkayıp tazyikli suyla durulama yaptı.
Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor
Elbistan ilçesinde halı yıkamacılığı yapan bir işletmeci, koronavirüs salgınına karşı halıları 130 derece sıcaklıktaki buhar ve dezenfektan kullanarak hijyen işlemine tabi tutuyor.
İşletmeci Mustafa Heleteli, koronavirüs nedeniyle artan taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs tedbirleri - Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri - Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor
Etiketler : Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Elbistan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Son Dakika Güncel Haberleri

Taksim Meydanı güvercinlere kaldı - Haber Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Haber Evlerinin camlarına 'Evdeyiz, güvendeyiz' yazısı astılar - Haber Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahile koştu - Haber Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var - Haber ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı - Haberler
Loading