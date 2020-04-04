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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üzeri kişiler için uygulanan sokağa çıkma yasağının 20 yaş altındaki vatandaşlara da uygulanacağını duyurdu. Bu iki yaş grubuna mensup toplam 33 milyon vatandaşımız var ve sokağa çıkmaları yasaklandı.

04.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:59

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu gece yarısı itibariyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

ŞİMDİ DE 20 YAŞ ALTINA YASAK GELDİ

Daha önce 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkmaları yasaklanırken şimdi de 20 yaşının altındakilerin sokağa çıkmaları yasaklandı.

NÜFUSUN NEREDEYSE %40'I SOKAĞA ÇIKAMAYACAK

Son nüfus sayımına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplam sayısı 83 milyon 154 bin 997'ye ulaştı.

Açıklanan yeni yasakla birlikte ise bu nüfusun neredeyse yüzde 40'tan fazlası sokağa çıkamayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı

33 MİLYON KİŞİNİN SOKAĞA ÇIKMASI YASAK

Türkiye'deki 20 yaşının altında bulunan 25 milyon 561 bin 820 kişi artık sokağa çıkamayacak.

Daha önce açıklanan 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkamayacağı şeklindeki tedbirde de 7 milyon 550 bin 727 vatandaşın sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Son alınan tedbirlerle birlikte Türkiye'de 83 milyonluk nüfusun 33 milyon 112 bin 547'si artık sokağa çıkamayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı

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