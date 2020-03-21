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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Son dakika: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.

21.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:42

Korona virüs önlemleri kapsamında daha önce alınan kararla 22 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda listeye yeni ülkeler eklendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre, 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

21 MART İTİBARİYLE UÇUŞLARIN DURDURULDUĞU ÜLKELER

Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya, Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz ve Panama.

DAHA ÖNCE UÇUŞLARIN DURDURULDUĞU ÜLKELER

Çin, İran, İtalya, Irak, Güney Kore, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Hollanda, Avusturya, Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri.

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Etiketler : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Ekonomi, Güncel

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Yorumlar (8)
UZAKSES:yazmak istediğimi dile getirdin saol. aynı durumu yaşıyorum. vize süresi dolunca burdada çalışma sürecim bitince mesela 2 ay sonra ne olacak ? aynı durumda çok fazla insan var. . . . .
Cevap Yaz 0 0
DIŞARDA KALAN:Bu durumda yurtdışında kalan vatandaşlar ne yapacak mesela kendimi örnek vereyim devletimizin buna bir çözüm bulması bekleniyor
Cevap Yaz 2 1
VEDAT1973:Devlet için mi yurtdışındasın???????
0 0
WOLF:Amerika niye yok . Koca kita hasta . Amerikayida eklesinler
Cevap Yaz 0 2
YAZAR:MESELE UMRECİLER, KARANTİNAYA UYMUYOR, HEPSİ SOKAKLARDA.
Cevap Yaz 1 4
HAMDİ ALTUN:Kesinlikle çok vahim sokağa çıkma yasağı gelmeli
Cevap Yaz 0 4
YAZAR:MUHTEMELEN YAKINDA OLACAK.
0 2
TR:GEÇ BİLE KALINDI
Cevap Yaz 0 4

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