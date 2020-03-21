Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Korona virüs önlemleri kapsamında daha önce alınan kararla 22 ülkeye uçuş kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda listeye yeni ülkeler eklendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre, 21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

21 MART İTİBARİYLE UÇUŞLARIN DURDURULDUĞU ÜLKELER

Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya, Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz ve Panama.

DAHA ÖNCE UÇUŞLARIN DURDURULDUĞU ÜLKELER

Çin, İran, İtalya, Irak, Güney Kore, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Hollanda, Avusturya, Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri.

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