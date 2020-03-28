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Koronavirüs tedbirleri kapsamında antik kent ziyarete kapatıldı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyaretçilere kapatıldı.

28.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:35
Koronavirüs tedbirleri kapsamında antik kent ziyarete kapatıldı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyaretçilere kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgınıyla mücadelede ek tedbirleri kapsamında; piknik alanları, ormanlar ve ören yerleri gibi alanlar, hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi ise buralarda toplu halde bulunulmayacak. Muğla 'nın Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden Stratonikeia'da tedbir uygulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gönüllü karantina' çağrısı üzerine Muğla'daki cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta sonu için ziyaretçi yasağı uygulanan 3 bin 500 yıllık Stratonikeia, drone'le havadan görüntülendi.Öte yandan Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük antik mermer kenti olarak bilinen Stratonikeia başta olmak üzere Muğla'daki 8 müze ve 20 ören yerinde de aynı tedbirlere uyuluyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Yatağan, Muğla, Güncel

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