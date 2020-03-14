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Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği "AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek" açıklamasında bulundu.

14.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:12

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan ölümcül koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından ülke genelinde çeşitli tedbirler alınmaya başladı. Tedbir alan sektörlerden biri de her gün milyonlarca insanın giriş yaptığı alışveriş merkezleri (AVM) oldu. Alışveriş Merkezi ve Yatırımcıları Derneği, müşterilerin sağlığı için koronavirüs tedbirleri kapsamında bir toplantı düzenleyerek, salgın sürecine ilişkin bir dizi önlemler alındı.

ÇALIŞMA SÜRESİ KISALTILDI

Alınan önlemler kapsamında, ilk etapta AVM'lerde çalışma süresi kısaltıldı. AVM'lerin saat 12.00 - 20.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. AVM'lerdeki çocuk oyun alanlarının kapatılıp dezenfekte edileceği belirtildi. AVM'ler daha önce 10.00 -22.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Etiketler : Sağlık, Ekonomi, Güncel

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Yorumlar (17)
RÜSTEM:Evet canım virüs öğlen 12 den ve akşam 8 den sonra bulaşmiyor
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COVID 19:Bir avm calisani olarak soyluyorum kapatin su avmleri aksi haldr gunah vebal hepsi sizin boynunuzadir...
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ANKARA06:kapatmak onlem almak guzel bırsey avmler adına konusurken keske bu ınsanların odemıs oldugu yuksek tutarlı kıraların da askıya alınmasını dıle getırselerdı keske bırde
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TİMSAH BEY:Avm Çalışanlarının Ölümünün Hesabını Kimler Verecek Merak Ediyorum Kapatılsın Avm Ler
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HALKTAN BİRİ:dolar bazındaki kira gider i 100/70 e düşürülsün esnaf ne yapacak. Veya avm lerde geçiçi olarak kapatılsın.
Cevap Yaz 0 0
SERKAN SÖNMEZ:Kapatın avmleri her taraf mikrop kaynıyor geçici süreligine
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SERKAN SDÖNMEZ:Emre can kardeşim belki o insanlar virüs kaparsa belki hiç evine bakamaz
0 1
EMRE CAN:o kadar çalışan evine nasil bakicak hemen kapatin cok yaratici bir yorum
2 5
REİS:Kardeşim ekonomiyi sen düzelt madem avmleri kapatacaksan
6 4
VATANDAŞ 2:AVM ÇALIŞANI OLARAK SÖYLÜYORUM KAPATIN PİSLİK YERLERİ İNSANLARIN SAĞLIĞI HİÇ ÖNEMSENMİYOR. ŞUAN AVM DE YÜZLERCE KİŞİ GEZİYOR OKULLAR DA BOŞUNA TATİL EDİLDİ İPİNİ KOPARAN BEBESİYLE AVMYE GELİYOR BOŞ BOŞ GEZİYOR GİDİN GÖRÜN AVMLERİN HALİNİ İĞRENÇ YARATIKLAR !!!
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