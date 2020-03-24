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Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Hazine ve Maliye Maliye Bakanlığı'nca yapılan duyuru ile avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi. Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Maliye Bakanlığı'nca yapılan duyuru ile avukatlar da mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Meslektaşlarımızın muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi" denildi.

24.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:01
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle avukatların da mücbir sebep kapsamında alındığını duyurdu. Bu kapsamda avukatların Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve KDV Beyannameleri verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldı.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Maliye Bakanlığı'nca yapılan duyuru ile avukatlar da mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda meslektaşlarımızın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Muhtasar ve KDV Beyannameleri verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bahsi geçen dönemler için tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesi sağlanmıştır. Gelir vergisi beyannamesi verme ve ödeme yapma süresi ise daha önce 30 Nisan 2020'ye ertelenmiş idi" ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler : Güncel

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