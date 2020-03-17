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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kurtuluş Parkı'ndan görüntüler Kızılay sokaklarından görüntüler Kızılay'da geçici olarak kapatılan kafe ve barların görüntüleri ANKARA - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

17.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:09
Kurtuluş Parkı'ndan görüntüler
Kızılay sokaklarından görüntüler
Kızılay'da geçici olarak kapatılan kafe ve barların görüntüleri ANKARA - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda kent merkezinin yoğun olduğu Kızılay'da bulunan kafeler ve barlar kapatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Kaynak: AA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kızılay, Güncel

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