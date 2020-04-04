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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatıldı

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı caddeler araç trafiğine kapatıldı.

04.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:00
Nevşehir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı caddeler araç trafiğine kapatıldı.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Pandemi Kurulunun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bazı yeni tedbirler alındığı bildirildi.
Pazar yeri, market ile toplu çalışılan iş yerlerinde vatandaşlar ve çalışanların maske takmalarının zorunlu hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, Atatürk Bulvarı ve Lale Caddesi'nin geçici olarak araç trafiğine kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.
Alınan kararların derhal uygulamaya konulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Nevşehir ili genelinde fazla hareketliliğin bulunduğu bölgelerde sağlık ekiplerince ateş ölçümlerinin yapılmasına, il giriş ve çıkışlarında bütün araçlarda yolcuların sağlık taramasının yapılmasının devamına, tüm belediyeler tarafından kamuya açık parklar ve bahçeler gibi yerlerde oturma guruplarının kaldırılmasına, oturma grupları kaldırılmayacak durumda olanların etraflarının kapatılarak oturmanın engellenmesine, il merkezinde Borsa Kavşağı'ndan Niğde Kavşağı'na kadar olan yolun araç trafiğine kapatılmasına, ilçelerde ise kapatılacak caddelerin İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesine karar verilmiştir."
Öte yandan, tedbirler kapsamında, kent merkezinde banka ve ATM'lerin çevresine, işlem yapmak isteyen vatandaşların sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bariyer yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Nevşehir, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı caddeler trafiğe kapatıldı
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