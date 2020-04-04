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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantina altına alınmasına karar verildi.

04.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:41
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantina altına alınmasına karar verildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, saat 08.00'den itibaren vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan merkez Çal Mahallesi'nde karantina uygulaması başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giriş ve çıkışlarını barikatla kapattığı mahallede yolları da kontrol altına aldı.
Mahallenin Aydınlar Caddesi'ne çıkan yolunda da önlem alan ekipler, vatandaşları sosyal mesafeleri koruması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması konusunda uyardı.
Mahalledeki karantina, ikinci bir karara kadar devam edecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Siirt, Çal, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı
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