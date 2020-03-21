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Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor

Samsun, Kastamonu, Tokat, Çankırı ve Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

21.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:10
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor

Samsun , Kastamonu , Tokat, Çankırı ve Çorum 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına yönelik destek kararı alındı.

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan tüm sağlık personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla bugünden itibaren tramvay ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak.

Sağlık çalışanları, personel kurum kimlik kartlarını göstererek otobüslerine ücretsiz binebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, salgın ile mücadelenin tartışmasız kahramanlarının sağlık personeli olduğunu vurguladı.

Virüsün Türkiye'de yayılmaması için belediye olarak dezenfekte çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Demir, "Bu mücadelenin ön saflarında, canlarını hiçe sayarak mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarının yanındayız. Sağlık emekçilerine her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kastamonu

Kastamonu'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından kentteki eczaneler ile Nasrullah Meydanı, Belediye Caddesi Kasaplar Hali'nde dezenfekte işlemi yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, çalışmaların koordinesini sağladı.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, il genelindeki toplu yaşam alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, kaldırımları da yıkadı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bugünden itibaren sağlık çalışanlarının özel halk otobüslerinden kimlik göstererek ücretsiz yararlanacağını bildirdi.

Artova, Turhal, Zile, Niksar, Reşadiye Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Çankırı

Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özel kıyafetli ekipler, kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçları, parklardaki oyun grupları, kameriyeler, banklar, spor aletleri, sağlık ocakları, belediye hizmet binası, otobüs durakları ve kaldırımlar ekiplerce ilaçlanmaya devam ediyor.

Tedbirler kapsamında tüm cadde ve sokaklarda dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştirileceği bildirildi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, koronavirüs salgını nedeniyle belediyeden alacağı olan esnafa iki katı ödeme yapılacağını belirtti.

Esen, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de esnafımızın yanındayız. İçinde bulunduğumuz sürecin ekonomik yönden sarsıntısının en az düzeyde hissedilmesine destek olmak amacıyla yerel esnafımız öncelikli olmak üzere, belediyemizden alacağı olan esnaf kardeşlerimize yaptığımız rutin ödemeleri bu ay yüzde 100 artırarak iki katına çıkarttık. Türk milleti olarak bu zamana kadar ne badireler atlattık. Devletimizin uyarılarına dikkat ettiğimiz sürece Allah'ın izni ile bunu da birlikte atlatacağız."

Çorum

Çorum Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında tarihi Saat Kulesi de yıkanıp, dezenfekte edildi.

Belediye tarafından semt pazarlarında gıda maddesi dışında hiçbir ürünün satılmaması ve tezgah aralıklarının belirlenen mesafe doğrultusunda düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Çorum Belediyesi, sağlık çalışanları için ücretsiz servis hizmeti uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, bu süreçte sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığının altını çizerek, "İçinde bulunduğumuz zor günlerde sağlık çalışanlarımızın ehemmiyetinin farkındayız. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık görevlilerimize ücretsiz servis hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı.

Aşgın, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belediye personeline idari izin verdiklerini bildirerek, "Çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla belediyemiz hizmet birimlerinde aynı görevi yapan personelimiz 23 Mart itibarıyla kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacak şekilde ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacaktır." açıklamasında bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, koronarivüse karşı mücadele eden personele teşekkür etti.

Sungurlu ilçesinde ise 65 yaş ve üstü kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması belediye tarafından yasaklandı.

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Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu, Çankırı, Samsun, Çorum, Güncel

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