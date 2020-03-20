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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:33
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum, Tokat , Kastamonu ve Amasya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.
Tokat
Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesi doğrultusunda cuma namazına ara verilmesi kararı gereğince Tokat'ta camilere uyarı yazıları asıldı.
Kentin tarihi camilerinden Ali Paşa Camisi'nin kapısına da yetkililer tarafından, "Koronavirüs sebebiyle camimiz cuma ve cumartesi günleri kapalıdır." yazısı asıldı.
Camide namaz kılmak için gelenler, yazıyı okuduktan sonra geri döndü.
İl Müftülüğünce de kentte, camilerin cemaatle namaza kapalı olduğu anonsu yaptırıldı.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Tokat, Güncel

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