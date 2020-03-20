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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:53
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Çorum , Tokat, Kastamonu ve Amasya 'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.
Çorum'da Diyanet İşleri Başkanlığının tedbir kararından haberdar olmayan bazı vatandaşlar, cuma namazı kılmak için Ulu Cami'ye geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı için gelen vatandaşlarla caminin kapalı olduğu, diğer vakitlerde ise bireysel olarak yeniden ibadete açılacağı bilgisini paylaştı.
Cuma namazı nedeniyle kentte sela okunmazken, öğle ezanının ardından minareden, "Aziz milletimizin dikkatine. Ev veya iş yerinizde öğle namazınızı kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun." anonsu yapıldı.
Cuma namazı için camiye gelen Hüseyin Topal ise camilerin cuma namazına kapatıldığından haberi olmadığını belirterek, "Cuma namazı kılmak için geldim ancak virüs nedeniyle kapatılmış. Faydalı olacağını düşünüyorum. Faydalı olmayan bir kararı devletimiz almaz." dedi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmadı
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Amasya, Çorum, Güncel

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