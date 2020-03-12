Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışma modeli
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı şirketler de önlem almaya başladı.
12.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:29
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı şirketler de önlem almaya başladı.
İstanbul 'da ajans hizmeti veren F1 Medya, koronavirüs tedbirleri kapsamında personelinin evden çalıştırma modeline geçiş yaptığını duyurdu. Ofiste hijyen önlemlerini artıran şirket, kolonya, dezenfektan kullanımını yaygınlaştırırken, personelini tokalaşmama ve sarılmama konusunda uyardı. Öte yandan, personelini evden çalışma modeline geçiren şirket, bu sayede koronavirüs salgınına karşı önemli bir tedbir aldı.
F1 Medya Genel Müdürü Timuçin Mercanoğlu, "Ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı tedbir maksatlı personelimizi evden çalışmaya yönlendirdik. Bu uygulamamızı 20 gün olarak planladık. 1 Nisan itibariyle yine ofisten çalışmaya başlayacağız. Herhangi bir işten çıkarma ya da maaşlarda gecikme yaşanmayacak. Müşterilerimizin işlerinde hiçbir aksaklık yaşanmayacak. Görüntülü video konferans yaparak mesai saatleri içerisinde personelimizle sürekli iletişim halinde olacağız. Yine müşterilerimizle de toplantılarımızın çoğunu video-konferans yaparak gerçekleştiriyoruz. İletişim danışmanlığı verdiğimiz markalara, kriz yönetimi süreci işletiyoruz. Bu sayede süreçten markaların olumsuz etkilenmesini en aza indirgemeyi hedefliyoruz." - İSTANBUL
İstanbul 'da ajans hizmeti veren F1 Medya, koronavirüs tedbirleri kapsamında personelinin evden çalıştırma modeline geçiş yaptığını duyurdu. Ofiste hijyen önlemlerini artıran şirket, kolonya, dezenfektan kullanımını yaygınlaştırırken, personelini tokalaşmama ve sarılmama konusunda uyardı. Öte yandan, personelini evden çalışma modeline geçiren şirket, bu sayede koronavirüs salgınına karşı önemli bir tedbir aldı.
F1 Medya Genel Müdürü Timuçin Mercanoğlu, "Ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı tedbir maksatlı personelimizi evden çalışmaya yönlendirdik. Bu uygulamamızı 20 gün olarak planladık. 1 Nisan itibariyle yine ofisten çalışmaya başlayacağız. Herhangi bir işten çıkarma ya da maaşlarda gecikme yaşanmayacak. Müşterilerimizin işlerinde hiçbir aksaklık yaşanmayacak. Görüntülü video konferans yaparak mesai saatleri içerisinde personelimizle sürekli iletişim halinde olacağız. Yine müşterilerimizle de toplantılarımızın çoğunu video-konferans yaparak gerçekleştiriyoruz. İletişim danışmanlığı verdiğimiz markalara, kriz yönetimi süreci işletiyoruz. Bu sayede süreçten markaların olumsuz etkilenmesini en aza indirgemeyi hedefliyoruz." - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel
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