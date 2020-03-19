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Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan iki genç pencereden konser verdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan komşu iki genç, pencereden konser verdi.

19.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:42
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan iki genç pencereden konser verdi
Sakarya 'nın Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan komşu iki genç, pencereden konser verdi.
Koronavirüs salgınına karşı tedbir almak için vakitlerini Yeni Mahalle'deki evlerinde geçiren Efe Görkem Bozkurt ve Belhan Bir, ellerine aldıkları elektro gitarla komşularına pencereden müzik ziyafeti sundu.
Evde kalmanın koronavirüsten korunmak için önemli olduğuna vurgu yapan iki arkadaş, çektikleri görüntüleri sosyal medyada #EvdeKalHafız etiketiyle paylaştı.

İki arkadaşın müzik ziyafeti, sosyal medyadaki takipçileri ve komşuları tarafından ilgi gördü.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Sakarya, Kültür Sanat

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