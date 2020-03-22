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Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar dezenfekte edildi

Fırında yapılan dezenfekte çalışmasından görüntüler Ardahan'da fırınlar dezenfekte edildiArdahan'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki fırınlar dezenfekte edildi.

22.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:58
Fırında yapılan dezenfekte çalışmasından görüntüler Ardahan 'da fırınlar dezenfekte edildi
Ardahan'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki fırınlar dezenfekte edildi.
Belediye ekiplerince, resmi kurumların yanı sıra, fırın ve diğer iş yerlerinde de dezenfekte çalışması yürütüldü.
Fırıncı Turgay Avşar, vatandaşların yoğunlukla geldiği fırınların dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bugün biz de bu işlemi başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşımızı bu virüsten korumaktır. Herkes üzerine düşeni yaparsa mücadelemiz daha kolay olur." ifadelerini kullandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar dezenfekte edildi

Kaynak: AA

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar dezenfekte edildi
Etiketler : Ardahan, Güncel

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