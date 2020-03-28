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Koronavirüs tedbirleri kapsamında "İl İdare Kurulu" toplandı

Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için İl İdare Kurulu toplandı.

28.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:33
Antalya Valisi Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için İl İdare Kurulu toplandı.
Vali Karaloğlu başkanlığında, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı yeni tedbirlerle beraber yeni aşamaya geçtiklerini söyledi. İçişleri Bakanlığından yeni gelen genelgeler kapsamında, daha önce aldıkları tedbirlerin yanı sıra bugün itibarıyla başlayan tedbirler de olduğunu anlatan Karaloğlu, "Tedbirleri bugün İl İdare Kurulu olarak gözden geçireceğiz. İlde uygulamarıyla ilgili alacağımız yeni tedbirler varsa onları konuşacağız." dedi.
Bugün saat 12.00'de İl Pandemi Kurulunu toplayacaklarını belirten Karaloğlu, pandemiyle ilgili konuları da masaya yatıracaklarını bildirdi. Alınan kararlara vatandaşın harfiyen uymasının önemli olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Vatandaşımızın bize yardımcı olması önemli. Alınan tüm kararlar hepimizi, ülkede yaşayan her bireyi korumak maksadıyla alınan kararlardır. Her yerde polis, zabıta bulundurmamıza gerek yok. Artık vatandaşımızın otokontrol yapması lazım. Markete gittiğinde konan kurallara uymalı, içerisi kalabalıksa uyarmalı, girmemeli. Toplu ulaşımda da kapasite yüzde 50'nin üzerindeyse binmeyecek, uyaracak, pazarda yine aynı. Şehirler arası ulaşımla ilgili kısıtlamalar getirildi. Kuracağımız komisyon, genelgede sayılan, mazeretleri olan insalara seyahat belgesi verecek. Seyahat belgesiyle şehirler arasında seyahat edilebilecek. Belki bundan sonra başka tedbirler de gelecek. Güçlü devletimiz, büyük milletimizle üstesinden geleceğiz. Bugün sahillerde, park, bahçe ve mesire alanlarında vatandaşlarımız bulunmayacak."
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ’İl İdare Kurulu’ toplandı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında "İl İdare Kurulu" toplandı

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