Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı - ZONGULDAK

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Bu gece saat 00.00'dan başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık.

06.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:18
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Bu gece saat 00.00'dan başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık." dedi.
Bektaş, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, iki konuda genel çerçevenin bir miktar daha daraltılmasının uygun görüldüğünü söyledi.
Geçen hafta çarşamba ve cumartesi pazarlarını kapattıklarını hatırlatan Bektaş, şunları kaydetti:
"Pandemi Kurulumuz il genelinde bütün pazarların 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi. Artık bugünden itibaren şehir sınırları içerisinde 14 gün süreyle pazarları açmayacağız. Bunun yerine belediyeler, pazarcı esnafının bir kısmını yetkilendirerek mahallelerde, sokaklarda, caddelerde araçlarıyla seyyar pazarcılık yapmalarına imkan tanınıyor. Pazarcı esnafı halkın ayağına gidecek. Bu şekilde daha az bulaşma ihtimaline kavuşmak istiyoruz."
Bektaş, bütün gayretlere rağmen bazı ilçelerdeki ana bulvarlarda tenhalaşmayı istedikleri düzeyde yakalayamadıklarını bildirdi.
Bektaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunu yakalayamadığımız sürece bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum. Bizim bilim kurulumuzun da tek istediği şey izolasyon. Bunu yapamadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Bunu gerçekleştirmek üzere bu gece 00.00'dan başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişleri sınırlama kararı aldık. Yani Düzce'ye, Bartın'a girerken ya da çıkarken hangi şartlar aranacaksa, Ereğli'den Zonguldak'a gelirken ya da Devrek'ten Zonguldak'a gelirken aynı şartlar aranacak." Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı - ZONGULDAK

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı - ZONGULDAK
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeler arası geçişler sınırlandırıldı - ZONGULDAK - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!
Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:36: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 20:36: AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 20:34: Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haber 20:30: "İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın" kampanyası - DÜZCE - Haber 20:28: Kocaeli'de evde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap servisi yapılıyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber