Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilince üniversiteliler terminallere akın etti
Üniversitelerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.
12.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:52
Üniversitelerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.
İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasıyla, tatili memleketlerinde geçirmek isteyen Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti.
Öğrenciler, firmaların şehirlerarası otobüs terminalindeki yazıhanelerinin önünde bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasıyla, tatili memleketlerinde geçirmek isteyen Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti.
Öğrenciler, firmaların şehirlerarası otobüs terminalindeki yazıhanelerinin önünde bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
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Kaynak: AA
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